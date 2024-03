Fête foraine Thouars, vendredi 5 avril 2024.

Fête foraine Thouars Deux-Sèvres

Offrez vous un moment de détente avec les attractions et manèges qui seront présents tout le week-end. Attardez-vous aux divers stands, tels que jeux de tirs, pêche aux canards ou vente de friandises pour les plus gourmands.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Place Lavault

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête foraine Thouars a été mis à jour le 2024-03-16 par Maison du Thouarsais