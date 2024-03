Fête foraine Saumur, dimanche 24 mars 2024.

Fête foraine Saumur Maine-et-Loire

La fête foraine est de retour place Marc Leclerc et Boulevard Joly Leterme à Saumur.

Pendant trois jours, le quartier des Ponts vivra à l’heure des rires et musiques des manèges, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment les attractions foraines.

Pour les plus petits pêches aux canards, piscines bulles, trampolines, mini auto-tamponneuses…

Pour les grands aussi boosters, balançoires, tirs, loteries, et autres manèges à sensations !

Et pour les gourmands évidemment barbapapa, beignets, chichis, pommes d’amour, et autres friandises ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 23:00:00

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement Fête foraine Saumur a été mis à jour le 2024-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire