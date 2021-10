Roubaix Place de la Liberté Nord, Roubaix Fête foraine Place de la Liberté – oct. 21 Place de la Liberté Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du samedi 23 octobre au dimanche 31 octobre

Plusieurs manèges : * les trampolines * une pêche aux canards * une confiserie * auto skooter * manège pour enfant * …

Attractions payantes

Retrouver la Fête Foraine place de la Liberté !

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T22:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T20:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T20:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T20:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T22:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T22:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T20:00:00

