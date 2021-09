Roissy-en-France Parking de la piscine Roissy-en-France, Val-d'Oise Fête foraine Parking de la piscine Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Fête foraine Parking de la piscine, 17 septembre 2021, Roissy-en-France. Fête foraine

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Parking de la piscine

Retrouvez la fête foraine à Roissy-en-France sur le parking de la piscine du 17 au 19 septembre. Horaires : – Vendredi et samedi à partir de 17 h ; – Dimanche à partir de 14 h. Au parking de la piscine Parking de la piscine avenue de Montmorency roissy en france Roissy-en-France Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

