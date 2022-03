Fête foraine Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Fête foraine Miramont-de-Guyenne, 5 mars 2022, Miramont-de-Guyenne. Fête foraine Miramont-de-Guyenne

2022-03-05 – 2022-03-13

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne Venez participer à la fête foraine de Miramont-de-Guyenne !

Sur le boulevard de cette magnifique bastide, prenez le temps de faire une pause jeux et animations que les forains vous proposent. Un vide-greniers est également organisé le dernier dimanche, pour le plaisir des chineurs aussi. Venez participer à la fête foraine de Miramont-de-Guyenne !

Sur le boulevard de cette magnifique bastide, prenez le temps de faire une pause jeux et animations que les forains vous proposent. Un vide-greniers est également organisé le dernier dimanche, pour le plaisir des chineurs aussi. +33 6 70 58 83 62 Venez participer à la fête foraine de Miramont-de-Guyenne !

Sur le boulevard de cette magnifique bastide, prenez le temps de faire une pause jeux et animations que les forains vous proposent. Un vide-greniers est également organisé le dernier dimanche, pour le plaisir des chineurs aussi. ©mairie-miramontdeguyenne

Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Fête foraine Miramont-de-Guyenne 2022-03-05 was last modified: by Fête foraine Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 5 mars 2022 Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne