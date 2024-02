Fête foraine Rue Antoine de Saint-Exupéry Marignane, samedi 16 mars 2024.

Fête foraine Rue Antoine de Saint-Exupéry Marignane Bouches-du-Rhône

Pour la joie des enfants mais aussi celle de leurs parents, les manèges et autres attractions investissent le parking du Parc Camoin.

Petits et grands, venez nombreux, il y en a pour tous les âges !

Venez prendre place dans les autos tamponneuses, attraper le pompon, faire le plein de montées d’adrénaline et sensations fortes… Soyez tentés par le jeu de la pince, la pêche aux canards, le tir à la carabine et repartez avec une peluche, un beau lot. Laissez-vous guider par l’odeur des confiseries… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-24

Rue Antoine de Saint-Exupéry Parking du Parc Camoin

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur standardmairie@ville-marignane.fr

