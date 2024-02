FÊTE FORAINE Lunéville, samedi 10 février 2024.

FÊTE FORAINE Lunéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Lunéville accueillera la traditionnelle fête foraine, au champ de Mars, avec de nombreux manèges et attractions pour grands et plus petits de 14h à 19h les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires // de 16h à 19h les jours d’école.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-23 19:00:00

Champ de Mars

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

