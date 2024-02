FETE FORAINE Le Mans, samedi 2 mars 2024.

FETE FORAINE Le Mans Sarthe

Retour de la fête foraine !

Certains événements font tourner les têtes. C’est notamment le cas pour la fête foraine qui fait son retour en automne pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pendant trois semaines et pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de nombreuses attractions seront proposées. 96 forains environ seront présents. Les manèges à sensation côtoieront ceux pour enfants et les manèges traditionnels tels que la pêche aux canards, le palais du rire ou encore le train fantôme. Les stands de confiserie et de barbe à papa devraient satisfaire les petites gourmands.

Du 2 au 17 mars, Zone du Panorama. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-17

Zone du Panorama

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement FETE FORAINE Le Mans a été mis à jour le 2024-02-12 par eSPRIT Pays de la Loire