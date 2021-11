Fête foraine Le Blanc, 10 novembre 2021, Le Blanc.

Fête foraine Le Blanc

2021-11-10 14:00:00 – 2021-11-10 18:00:00

Le Blanc Indre Le Blanc Indre

Dans le cadre de la Saint-Martin, les forains s’installent au parc des expositions pour proposer diverses attractions pour petits et grands: manèges à sensations, voitures auto-tamponneuses, tir à la carabine, machines à sous, tombolas et les confiseries traditionnelles (barbes à papa, pommes d’amour et chichis…).

La foire commerciale de la Saint-Martin aura lieu le samedi 6 novembre dans le centre-ville puis la fête foraine sera prolongée tous les week-ends et mercredis jusqu’au 21/11. ainsi que le 11/11.

Manèges, jeux et confiseries. Attractions pour petits et grands.

+33 2 54 37 05 13

Le Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Destination Brenne