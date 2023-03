FÊTE FORAINE Kœur-la-Petite Kœur-la-Petite Catégories d’Évènement: Kœur-la-Petite

Meuse

FÊTE FORAINE, 18 mars 2023, Kœur-la-Petite

2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18 19:00:00

Meuse Kœur-la-Petite De nombreuses attractions vous attendent, autos scooters, stands de confiseries, stands de tir et de pêches aux canards,… +33 6 07 99 40 49 Kœur-la-Petite

