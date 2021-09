Fontaine-Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame Aisne, Fontaine-Notre-Dame Fête foraine – Fontaine-Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame Fontaine-Notre-Dame Catégories d’évènement: Aisne

Fontaine-Notre-Dame Aisne Fontaine-Notre-Dame Fête foraine à Fontaine-Notre-Dame ! Au programme du 11 septembre : Démonstration de Capoeira, Donuts, Food Truck, Buvette, Manèges .

Fête foraine à Fontaine-Notre-Dame ! Au programme du 11 septembre : Démonstration de Capoeira, Donuts, Food Truck, Buvette, Manèges .

Et feu d'artifice à 22h Le 12 septembre : randonnée, marche nordique, vélo

mairie.fontaine-notre-dame0085@orange.fr

