Fête foraine – Foire Saint-Martin Concarneau

2021-10-30 – 2021-11-28

Concarneau Finistère Concarneau Manège pour tous, petits et grands. Chichis, beignets … Ouvert le mercredi de 14h à 20h, le vendredi soir, le samedi de 14h à minuit. Et le dimanche de 14h à 20h.

La Foire Saint Martin est de retour à partir du 30 octobre 2021 pour un mois de divertissement jusqu’au 28 novembre !

L’accès à la foire n’est pas soumis au contrôle du pass sanitaire, seul l’accès aux attractions à sensations devra se faire sur présentation d’un pass sanitaire valide à l’entrée des attractions concernées.

