C’est le retour de la foire des rogations sur la place du Château, un trentaine d’attractions et stands, pour le bonheur des amateurs de sensation et des manèges les plus classiques.

+33 2 31 66 60 00 http://www.virenormandie.fr/

