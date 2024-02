Fête foraine place Wunstorf Flers, vendredi 1 mars 2024.

Fête foraine place Wunstorf Flers Orne

Vendredi

Pour petits et grands, replongez dans l’ambiance de la fête foraine avec ses odeurs, bruits et lumières! De nombreuses attractions et manèges permettent petits et grands plaisirs…Sans oublier les traditionnels stands de tir, chichis, gaufres et friandises!

Un rendez-vous qui marque l’arrivée du printemps. Avis aux amateurs de frissons !

Pour petits et grands, replongez dans l’ambiance de la fête foraine avec ses odeurs, bruits et lumières! De nombreuses attractions et manèges permettent petits et grands plaisirs…Sans oublier les traditionnels stands de tir, chichis, gaufres et friandises!

Un rendez-vous qui marque l’arrivée du printemps. Avis aux amateurs de frissons ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-10

place Wunstorf Rue Richard Lenoir

Flers 61100 Orne Normandie

L’événement Fête foraine Flers a été mis à jour le 2024-02-16 par Flers agglo