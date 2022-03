Fête foraine Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Fête foraine Flers, 18 mars 2022, Flers. Fête foraine Flers

2022-03-18 – 2022-03-27

Flers Orne Pour petits et grands, replongez dans l’ambiance de la fête foraine avec ses odeurs, bruits et lumières! Les vendredis 18 et 25 mars: manèges à volonté pour 18 euros

Carnaval: mercredi 23 mars

Dédicace de Pascal Le Grand Frère: samedi 26 mars Pour petits et grands, replongez dans l’ambiance de la fête foraine avec ses odeurs, bruits et lumières! Les vendredis 18 et 25 mars: manèges à volonté pour 18 euros

Carnaval: mercredi 23 mars

Dédicace de Pascal Le Grand Frère: samedi 26 mars Pour petits et grands, replongez dans l’ambiance de la fête foraine avec ses odeurs, bruits et lumières! Les vendredis 18 et 25 mars: manèges à volonté pour 18 euros

Carnaval: mercredi 23 mars

Dédicace de Pascal Le Grand Frère: samedi 26 mars Flers

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Fête foraine Flers 2022-03-18 was last modified: by Fête foraine Flers Flers 18 mars 2022 Flers Orne

Flers Orne