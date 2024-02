Fête foraine | Fête de la Croix-Montamette Esplanade la Croix Montamette Cognac, vendredi 19 juillet 2024.

Depuis 1909 Cognac célèbre la Fête de la Croix Montamette, une fête foraine avec de multiples jeux et manèges, clôturée par un grand feu d’artifice. Cette année encore ce sont plus de 80 attractions pour petits et grands et amateurs de sensations fortes.

Esplanade la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine ffc.croix.montamette@outlook.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-22



