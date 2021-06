FelletinFelletin Felletin Felletin 23500, Felletin Fête foraine Felletin Felletin FelletinFelletin Catégories d’évènement: 23500

Felletin

Fête foraine Felletin Felletin, 12 juin 2021-12 juin 2021, FelletinFelletin. Fête foraine 2021-06-12 – 2021-06-14

Felletin 23500 Felletin 23500 12 Place Charles de Gaulle Mairie Felletin Centre-ville. Fermeture des attractions à 22h45 – port du masque obligatoire y compris pour enfants à partir de 6 ans. Fête foraine pendant 3 jours. +33 5 55 66 51 11 http://www.felletin.fr/ Fête foraine pendant 3 jours. Centre-ville. Fermeture des attractions à 22h45 – port du masque obligatoire y compris pour enfants à partir de 6 ans.

Détails Catégories d’évènement: 23500, Felletin Étiquettes évènement : Autres Lieu Felletin Felletin Adresse Ville FelletinFelletin lieuville 45.84055#2.17006