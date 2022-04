Fête foraine et locale à Gaillan Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gironde

Fête foraine et locale à Gaillan Gaillan-en-Médoc, 30 avril 2022, Gaillan-en-Médoc.

2022-04-30 – 2022-05-01

Gaillan-en-Médoc Gironde 10 EUR Le comité des fêtes de Gaillan vous convie à sa fête foraine et locale. 2 jours de festivités avec au programme :

samedi 30 avril : portes ouvertes Gaillan Forme et théâtre les Drôles de Gaillanais, match amical de football, repas réunionais dansant (sur réservation), défilé de lampions puis feux d’artifice et bal

dimanche 1er mai : concours de belote, canicross (sur inscription), grillades (sur réservation). +33 6 87 11 18 31 Le comité des fêtes de Gaillan vous convie à sa fête foraine et locale. 2 jours de festivités avec au programme :

Gaillan-en-Médoc

