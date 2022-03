Fête foraine et feu d’artifice de St Gervais Saint-Gervais Saint-Gervais Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Gervais

Fête foraine et feu d’artifice de St Gervais Saint-Gervais, 26 mars 2022, Saint-Gervais. Fête foraine et feu d’artifice de St Gervais Saint-Gervais

2022-03-26 – 2022-03-19

Saint-Gervais Gironde Saint-Gervais EUR Fête foraine pendant 3 jours.

Samedi à 22h30 – Retraite aux flambeaux avec les intrépides et majorettes. A 23h – Spectacle pyrotechnique. Fête foraine pendant 3 jours.

Samedi à 22h30 – Retraite aux flambeaux avec les intrépides et majorettes. A 23h – Spectacle pyrotechnique. +33 7 67 84 05 65 Fête foraine pendant 3 jours.

Samedi à 22h30 – Retraite aux flambeaux avec les intrépides et majorettes. A 23h – Spectacle pyrotechnique. Mathilde Clavier

Saint-Gervais

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Gervais Autres Lieu Saint-Gervais Adresse Ville Saint-Gervais lieuville Saint-Gervais Departement Gironde

Saint-Gervais Saint-Gervais Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gervais/

Fête foraine et feu d’artifice de St Gervais Saint-Gervais 2022-03-26 was last modified: by Fête foraine et feu d’artifice de St Gervais Saint-Gervais Saint-Gervais 26 mars 2022 Gironde Saint-Gervais

Saint-Gervais Gironde