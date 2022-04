Fête Foraine d’Orléans aire événementielle Chapit’O, 21 mai 2022, Fleury-les-Aubrais.

Fête Foraine d’Orléans

du samedi 21 mai au dimanche 12 juin à aire événementielle Chapit’O

Après 2 ans d’absence, retour de la Fête Foraine d’Orléans du 21 mai au 12 juin 2022 sur l’aire événementielle Chapit’O ! Encore plus d’attractions et quelques nouveautés ! Une centaine d’attractions pour petits et grands ! Entre les incontournables, les autotamponneuses, les machines à sous, ou encore les manèges pour les enfants. Sans oublier la restauration de la Fête Foraine : la fameuse barbe à papa, les chichis, les gaufres ou encore les pommes d’amour et d’autres délicieuses gourmandises. Retour des grands classiques : Tapis volant, Break Dance, Boumrang, la chenille, Pousse-Pousse, Palais du Rire… Mais aussi une dizaine de nouveaux manèges : Aux pays de Disney, Gravity, Derby, Ibizou, The Twister…. Les attributions des places des manèges sont en cours et nous diffuserons début mai la liste officielle des manèges et attractions présents. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site [www.ovle.fr](https://www.ovle.fr/calendrier/la-fete-foraine-dorleans/)

entrée gratuite

aire événementielle Chapit’O 45400 fleury-les-aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T12:00:00 2022-05-21T23:59:00;2022-05-22T00:00:00 2022-05-22T02:00:00;2022-05-22T12:00:00 2022-05-22T23:59:00;2022-05-23T15:00:00 2022-05-23T23:59:00;2022-05-24T15:00:00 2022-05-24T23:59:00;2022-05-25T12:00:00 2022-05-25T23:59:00;2022-05-26T00:00:00 2022-05-26T02:00:00;2022-05-26T12:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T12:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T00:00:00 2022-05-28T02:00:00;2022-05-28T12:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T02:00:00;2022-05-29T12:00:00 2022-05-29T23:59:00;2022-05-30T15:00:00 2022-05-30T23:59:00;2022-05-31T15:00:00 2022-05-31T23:59:00;2022-06-01T12:00:00 2022-06-01T23:59:00;2022-06-02T00:00:00 2022-06-02T01:00:00;2022-06-02T15:00:00 2022-06-02T23:59:00;2022-06-03T12:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T00:00:00 2022-06-04T02:00:00;2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T00:00:00 2022-06-05T02:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-06T00:00:00 2022-06-06T02:00:00;2022-06-06T15:00:00 2022-06-06T23:59:00;2022-06-07T15:00:00 2022-06-07T23:59:00;2022-06-08T12:00:00 2022-06-08T23:59:00;2022-06-09T00:00:00 2022-06-09T01:00:00;2022-06-09T15:00:00 2022-06-09T23:59:00;2022-06-10T12:00:00 2022-06-10T23:59:00;2022-06-11T00:00:00 2022-06-11T02:00:00;2022-06-11T12:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T00:00:00 2022-06-12T02:00:00;2022-06-12T12:00:00 2022-06-12T21:00:00