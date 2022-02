Fête Foraine Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-03-04 – 2022-04-03

Dinan Côtes d’Armor Ouverture tous les jours et en nocturne le samedi.

Tarifs réduits de 30% à 50% certains mercredis. Venez profitez de deux nouvelles attractions sur le parking de l’Hôtel de Ville, Sensations extrêmes garanties :

– Mega king tower

– Space star Manèges à sensations :

– Loop zone

– Adrenalyn

– New dream

– Extazy jump

– Flipper

– Xtrem surf Familles:

– Train fantôme

– Auto tamponneuse

– L’ilot pirate

– La Pomme

– Palais du rire

– Palais des glaces

– Petits manèges pour enfants

– Stands mignons et de tire

