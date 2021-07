Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Fête foraine d’été Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat Bas-Rhin 0 EUR La traditionnelle fête foraine d’été reprend ses droits cette année encore sur le Quai de l’Ill. Manèges à sensation, auto-tamponneuses, jeux d’adresse, churros, barbes à papa et autres gourmandises sont au rendez-vous ! Fête foraine au Quai de l’Ill +33 3 88 58 85 00 La traditionnelle fête foraine d’été reprend ses droits cette année encore sur le Quai de l’Ill. Manèges à sensation, auto-tamponneuses, jeux d’adresse, churros, barbes à papa et autres gourmandises sont au rendez-vous ! dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Sélestat 48.25587#7.45529

