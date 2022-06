Fête foraine d’été

Fête foraine d’été, 6 août 2022, . Fête foraine d’été

2022-08-06 – 2022-08-21 0 EUR La traditionnelle fête foraine d’été reprend ses droits cette année encore sur le Quai de l’Ill. Manèges à sensation, auto-tamponneuses, jeux d’adresse, churros, barbes à papa et autres gourmandises sont au rendez-vous ! Fête foraine avec son lot de manèges et gourmandises pour petits et grands ! +33 3 88 58 85 00 La traditionnelle fête foraine d’été reprend ses droits cette année encore sur le Quai de l’Ill. Manèges à sensation, auto-tamponneuses, jeux d’adresse, churros, barbes à papa et autres gourmandises sont au rendez-vous ! dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville