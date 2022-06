Fête foraine des Milles Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Attractions foraines pour petits et grands avec une trentaine de forains présents pendant 4 jours dans le cadre de la fête des Milles qui propose des soirées avec orchestres et bals.



Fête foraine au cœur du village des Milles dans le cadre de la fête votive de la Sainte Madeleine : la Fête des Milles.

Attractions foraines pour petits et grands avec une trentaine de forains présents pendant 4 jours dans le cadre de la fête des Milles qui propose des soirées avec orchestres et bals.

Restauration sur place / Accès gratuit à la fête foraine, attractions payantes.

22-25 juillet 2022, Aix-en-Provence, Les Milles Avenue Albert Couton



