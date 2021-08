Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Fête foraine, défilé des classes et feu d’artifice Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Fête foraine, défilé des classes et feu d’artifice Sainte-Sigolène, 28 août 2021, Sainte-Sigolène. Fête foraine, défilé des classes et feu d’artifice 2021-08-28 – 2021-08-30

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène Nombreuses attractions foraines dans le centre ville samedi et dimanche.

Défilé des classes en 0 et 1 dimanche après-midi.

Feu d’artifice au stade Robin le dimanche soir.

Port du masque obligatoire.
+33 4 71 66 13 07

