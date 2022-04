Fête foraine de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche

Fête foraine de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche, 6 mai 2022, Saint-Yrieix-la-Perche. Fête foraine de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche

2022-05-06 – 2022-05-08

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Saint-Yrieix-la-Perche Après-midi et en soirée. Avenue du Docteur de Lemoyne (vers le cinéma et la Poste) du vendredi soir au dimanche. En famille, auto-tamponneuses, manèges , chenilles et barba-papa seront au rdv. Après-midi et en soirée. Avenue du Docteur de Lemoyne (vers le cinéma et la Poste) du vendredi soir au dimanche. Saint-Yrieix-la-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT de St-Yrieix-la-Perche Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu Saint-Yrieix-la-Perche Adresse Ville Saint-Yrieix-la-Perche lieuville Saint-Yrieix-la-Perche

Fête foraine de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 2022-05-06 was last modified: by Fête foraine de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 6 mai 2022

Saint-Yrieix-la-Perche