2022-06-24 14:00:00 – 2022-06-27 23:00:00

Du 24 au 27 juin 2022

Quai d’amont à Saint-Leu-d’Esserent

Manèges et espace restauration. > 24 JUIN : de 16h30 à 22h30

> 25 JUIN : de 14h à 23h

> 26 JUIN : de 14h à 22h30

> 27 JUIN : de 16h à 20h Fête Foraine

Saint-Leu-d’Esserent

