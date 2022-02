FETE FORAINE DE PAQUES Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-24 20:00:00

Sarreguemines Moselle La Fête Foraine s’installe Place de la Grande Armée, rendez-vous pour votre dose de fun …

Une trentaine de manèges y sont installés : auto-tamponneuse, waterball, trampoline, chenille, pêche aux canards, etc.

– Pour les gourmands : les stands de churros, barbe à papa et autres seront également de la partie. JFMajcher

