2022-04-09 – 2022-04-24

Martigues Bouches-du-Rhône Les animations prévues :

– Mercredi 15 avril : distribution gratuite d’oeufs de Pâques.

– Mercredi 20 avril : parade de peluches géantes. Une cinquantaine d’artisans forains seront présents regroupant les baraques en tout genre, les confiseries et snacks, les manèges enfantins et les gros métiers.

