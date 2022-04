Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier

2022-06-25 – 2022-07-03

Pontarlier Doubs Le week-end de 13h30 à 1h, la semaine de 17h30 à minuit (sauf le mercredi : de 13h30 à 1h).

Proposé par la Ville de Pontarlier.

Une manifestation ludique proposant de nombreuses attractions et manèges pour petits et grands !

