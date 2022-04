Fête Foraine de la Quasimodo Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Fête Foraine de la Quasimodo Saint-Léonard-de-Noblat, 22 avril 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Fête Foraine de la Quasimodo place du 14 juillet Saint-Léonard-de-Noblat

2022-04-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-01

place du 14 juillet Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv du 22 avril au 1er mai sur place du Champ de Mars à 12h le samedi pour l’inauguration. Animations payantes. Rens. 05 55 56 25 06 Plus de vingtaines d’attractions animent la fête foraine de la Quasimodo organisée chaque année sur la place du Champ-de-Mars. Des stands de confiseries sont également présents. Un rendez-vous familial qui sera inauguré le samedi 23 avril à 12h, en présence de l’Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat. Rdv du 22 avril au 1er mai sur place du Champ de Mars à 12h le samedi pour l’inauguration. Animations payantes. Rens. 05 55 56 25 06 place du 14 juillet Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse place du 14 juillet Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville place du 14 juillet Saint-Léonard-de-Noblat

Fête Foraine de la Quasimodo Saint-Léonard-de-Noblat 2022-04-22 was last modified: by Fête Foraine de la Quasimodo Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 22 avril 2022

Saint-Léonard-de-Noblat