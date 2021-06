Fête Foraine de la Fête de la St Jean Lannemezan, 25 juin 2021-25 juin 2021, Lannemezan.

Lannemezan 65300

La traditionnelle fête de la Saint Jean se tiendra du vendredi 25 au mardi 29 juin 2021.

Avec au programme la fête foraine uniquement, crise sanitaire oblige.

Plus d’informations sont à venir et vous seront partagées sur cette page.

Tout est prévu afin que, dans ce contexte si particulier, cette fête soit réussie et respecte les mesures sanitaires en vigueur.

+33 5 62 40 72 72

