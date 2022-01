FÊTE FORAINE DE LA CHANDELEUR Alençon, 29 janvier 2022, Alençon.

FÊTE FORAINE DE LA CHANDELEUR Alençon

2022-01-29 – 2022-02-20

Alençon Orne Alençon

Sur l’esplanade du Hertré, du samedi 29 janvier au dimanche 20 février 2022, la traditionnelle foire reprend ses quartiers après une interruption l’an dernier en raison de la crise sanitaire.

Plus de 80 attractions sont attendues, des plus impression-nantes, avec leurs montées d’adrénaline, riches de sensations fortes, aux plus calmes pour les enfants en bas âge, avec quelques surprises et nouveautés. Il y en aura donc pour tous les goûts. Alors, n’hésitez pas à prendre vos tickets.

Sur l’esplanade du Hertré, du samedi 29 janvier au dimanche 20 février 2022, la traditionnelle foire reprend ses quartiers après une interruption l’an dernier en raison de la crise sanitaire.

Plus de 80 attractions sont attendues, des plus…

https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/fete-foraine-de-la-chandeleur-1/

Sur l’esplanade du Hertré, du samedi 29 janvier au dimanche 20 février 2022, la traditionnelle foire reprend ses quartiers après une interruption l’an dernier en raison de la crise sanitaire.

Plus de 80 attractions sont attendues, des plus impression-nantes, avec leurs montées d’adrénaline, riches de sensations fortes, aux plus calmes pour les enfants en bas âge, avec quelques surprises et nouveautés. Il y en aura donc pour tous les goûts. Alors, n’hésitez pas à prendre vos tickets.

Alençon

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT CUA ALENCON