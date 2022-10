Fête foraine de Dijon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or La foire aux manèges de Dijon c’est plus de 100 attractions pour petits et grands. Elle se situe derrière le Parc des Expositions et des congrès de Dijon, le long du mail Delaborde. La Fête foraine de Dijon s’ouvre chaque année en parallèle à la Foire gastronomique. On l’appelle la Foire aux manèges de la Foire gastronomique de Dijon Les dates d’ouverture correspondent généralement aux vacances de la Toussaint Les enfants et leurs parents pourront donc profiter des stands et des manèges pendant cette période où il n’y a pas école. La foire aux manèges de Dijon est ouverte tous les jours à partir de 14h. Elle sera néanmoins fermé les 14,15,17,18 Novembre 2022 Je vous invites a consulter les horaires sur notre page dédié « Horaires / Accès« Nous organisons différents évènements un week-end ou toutes les attractions sont en promotions. Ce Week-end se dérouleras le 19 et 20 Novembre 2022. Cette année plusieurs manèges en nouveautés font leur apparitions comme le TECHNO POWER, LE STAR WARS, LE STARSHIP ET LE SHAKE OFF Ce sont des attractions familiale ou dites à sensations. ACCUEIL Rue du General Delaborde Mail Général Delaborde Dijon

