Fête foraine de Carro Quai Vérandy Martigues, samedi 20 juillet 2024.

Fête foraine de Carro Quai Vérandy Martigues Bouches-du-Rhône

La tradition de la Fête foraine sur la Côte Bleue sur le front de mer, entre le pittoresque port de pêche de Carro et le bord de mer, des dizaines de manèges prennent possession des lieux 4 jours durant.Enfants

Les Fêtes foraines de Carro sont nées il y a presque 50 ans et sont devenues incontournables sur la côte bleue.



Petits et grands trouvent l’occasion d’une balade en bord de mer et d’un coucher de soleil sans pareil avant de se lancer avec frénésie dans les auto tamponneuses ou autre manège à frissons !



Ce qui fait le charme de ces fêtes sont les animations organisées tout autour les concours de pétanques avec les plus grands joueurs de la région chaque après-midi.



Le mardi soir, terminez la fête avec frénésie et assistez à un feu d’artifice tiré sur le port de Carro. .

Début : 2024-07-20 20:00:00

fin : 2024-07-23 00:00:00

Quai Vérandy Port de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr

