Fête foraine de Carro Martigues, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Martigues.

Fête foraine de Carro 2021-07-16 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-20 00:00:00 00:00:00 Port de Carro Place Joseph Fasciola

Martigues Bouches-du-Rhône

Petits et grands trouvent l’occasion d’une balade en bord de mer et d’un coucher de soleil sans pareil avant de se lancer avec frénésie dans les auto-tamponneuses ou autre manège à frissons !



Les Fêtes foraines de Carro sont nées il y a presque 50 ans et sont devenues incontournables sur la côte bleue.

Ce qui fait le charme de ces fêtes sont les animations organisées tout autour : les concours de pétanques avec les plus grands joueurs de la région chaque après-midi, les soirées à thèmes où toutes les générations se mélangent.

La tradition de la Fête foraine : sur le front de mer, entre le pittoresque port de pêche et le bord de mer, une douzaine de manèges prennent possession des lieux 5 jours durant.

contact@fetesdecarro.fr +33 6 52 77 10 56 http://www.fetesdecarro.fr/

