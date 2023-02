Fête foraine de carnaval, 25 février 2023, Wissembourg Wissembourg.

Fête foraine de carnaval

Place de la foire Wissembourg Bas-Rhin

2023-02-25 – 2023-03-12

Attractions et manèges pour petits et grands : auto-tamponneuses, petits carrousels pour enfants, stand de pêche aux canards et vente de friandises.

Fermé en cas d’intempéries. Parking voiture sur place.

+33 6 02 15 84 94

