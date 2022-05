FÊTE FORAINE & CONCOURS DE QUILLES Maizey Maizey Catégories d’évènement: Maizey

Meuse

2022-05-07 16:00:00 – 2022-05-07 20:00:00

2022-05-07 16:00:00 – 2022-05-07 20:00:00

Maizey Meuse Maizey Fête foraine et concours de quilles à Maizey. Buvette et petite restauration sur place. +33 6 23 21 55 98 Maizey

