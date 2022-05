Fête foraine, concours de pétanque et concours de belote à Ribemont Ribemont Ribemont Catégories d’évènement: 02240

Ribemont

Fête foraine, concours de pétanque et concours de belote à Ribemont Ribemont, 4 juin 2022, Ribemont. Fête foraine, concours de pétanque et concours de belote à Ribemont Ribemont

2022-06-04 – 2022-06-05

Ribemont 02240 Ribemont Ribemont est en fête les 4 et 5 juin avec un concours de pétanque le samedi et une fête foraine sur les 2 jours ! Ribemont est en fête les 4 et 5 juin avec un concours de pétanque le samedi et une fête foraine sur les 2 jours ! +33 3 23 63 71 30 Ribemont est en fête les 4 et 5 juin avec un concours de pétanque le samedi et une fête foraine sur les 2 jours ! Comité animation ribemont

Ribemont

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 02240, Ribemont Autres Lieu Ribemont Adresse Ville Ribemont lieuville Ribemont Departement 02240

Ribemont Ribemont 02240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribemont/

Fête foraine, concours de pétanque et concours de belote à Ribemont Ribemont 2022-06-04 was last modified: by Fête foraine, concours de pétanque et concours de belote à Ribemont Ribemont Ribemont 4 juin 2022 02240 Ribemont

Ribemont 02240