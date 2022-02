Fête foraine Centre culturel Jacques Prévert

Centre culturel Jacques Prévert, le vendredi 18 février à 14:00 En raison des vents violents, la fête foraine ne pourra pas ouvrir vendredi 18 février comme prévu. Manèges présents : Magic surf

Autos-skooter

Trampoline

Tir à la carabine

Casino

Pouss-pouss

Manège pour enfants

Mini tamponneuse

Pêche aux cannards

Pinces

Boite à rire pour enfant Petite restauration La Ville propose, pour les vacances de février, un temps convivial et festif en famille ! Centre culturel Jacques Prévert Place Pietrasanta

