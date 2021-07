Carpentras Carpentras Carpentras, Vaucluse Fête foraine Carpentras Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

Vaucluse

Fête foraine Carpentras, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Carpentras. Fête foraine 2021-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-14 00:00:00 00:00:00 Parking des platanes Allée jean Jaurès

Carpentras Vaucluse Carpentras Il n’y a pas d’été sans fête foraine…Retombez en enfance et venez profiter en famille des nombreux stands installés le long des allées Jean Jaurès. +33 4 90 60 84 00 http://www.carpentras.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Carpentras, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Carpentras Adresse Parking des platanes Allée jean Jaurès Ville Carpentras lieuville 44.05303#5.04979