FÊTE FORAINE Bédarieux, samedi 30 mars 2024.

FÊTE FORAINE Bédarieux Hérault

Plusieurs manèges, jeux d’adresse et stands gourmands, seront réunis pour trois semaines de plaisir et de divertissement. Parmi les nombreuses attractions, on retrouvera les incontournables auto-tamponneuses, la pêche aux canards, tir la carabine, des machines à pince, un manège Tagada, le surf pour les adolescents et bien d’autres surprises.

Petits et grands vont être ravis ! À compter du 30 mars et jusqu’au 21 avril 2024, la ville de Bédarieux accueille une fête foraine en centre-ville, sur le parking de l’Orb.

Plusieurs manèges, jeux d’adresse et stands gourmands, seront réunis pour trois semaines de plaisir et de divertissement. Parmi les nombreuses attractions, on retrouvera les incontournables auto-tamponneuses, la pêche aux canards, tir la carabine, des machines à pince, un manège Tagada, le surf pour les adolescents et bien d’autres surprises.

En famille ou entre amis, on en profite pour venir frissonner de plaisir sur les différents manèges disponibles et passer un bon moment de convivialité.

Horaires d’ouverture Le samedi, dimanche, lundi de Pâques et vacances scolaires, de 14h à 21h.

Renseignements au 04 67 95 48 27 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-04-21 21:00:00

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

L’événement FÊTE FORAINE Bédarieux a été mis à jour le 2024-04-04 par OT DU GRAND ORB