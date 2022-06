FÊTE FORAINE Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: 55000

Bar-le-Duc

FÊTE FORAINE Bar-le-Duc, 3 juin 2022, Bar-le-Duc. FÊTE FORAINE Bar-le-Duc

2022-06-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 19:00:00

Bar-le-Duc 55000 Manèges en tous genres, pêche aux canards et gourmandises sont au rendez-vous ! +33 3 29 79 56 17 Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 55000, Bar-le-Duc Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Ville Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc Departement 55000

Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

FÊTE FORAINE Bar-le-Duc 2022-06-03 was last modified: by FÊTE FORAINE Bar-le-Duc Bar-le-Duc 3 juin 2022 55000 Bar-le-Duc

Bar-le-Duc 55000