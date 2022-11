Fête Foraine Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Fête Foraine du 25 novembre au 4 décembre

Vendredi 25 dès 19h apéritif, restauration et buvette au Chapiteau centre-ville suivi du Concert de Mondeilhs ( entrée 10€ avec conso)

Samedi 26 14h à 17h Bal musette par l’orchestre Paris Guinguette (7€ entrée +conso) 19h apéritif et repas avec le groupe Bad News puis 23h BAL avec DJ TE OMAX

Dimanche 27 à 11h30 apéritif du Maire +33 5 62 97 22 66 centre ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

