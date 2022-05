Fête foraine 2022 Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Fête foraine 2022 Mairie de Colomiers, 17 juillet 2022, Colomiers. Fête foraine 2022

Mairie de Colomiers, le dimanche 17 juillet à 21:00

La fête de Colomiers se déroulera du 13 au 17 juillet —————————————————– Organisée par le Comité des fêtes,avec le soutien de la Ville, la fête renoue avec les traditionnelles attractions, bals et feu d’artifice. **Le programme** Place Alex Raymond **mercredi 13 Juillet :** Show Océanis avec Laser, Écrans, 2 Robots et DJ * Feu d’Artifice **Place des fêtes :** Tous les jours fête foraine **mercredi 13 Juillet :** * Orchestre EPSILON **jeudi 14 Juillet :** * Orchestre DE MICHEL * Repas du 14 juillet (Paëlla ) **vendredi 15 Juillet :** * Orchestre COLUMBIA **samedi 16 Juillet :** * Orchestre ELIXIR **dimanche 17 Juillet :**Fête foraine uniquement **Détails sur le lieu**: Place des fêtes et place Alex-Raymond Place des fêtes et place Alex-Raymond Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T21:00:00 2022-07-17T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Fête foraine 2022 Mairie de Colomiers 2022-07-17 was last modified: by Fête foraine 2022 Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 17 juillet 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne