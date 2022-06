Fête foraine

Fête foraine, 3 juin 2022, . Fête foraine

2022-06-03 – 2022-06-06 Du vendredi 03 juin au lundi 06 juin inclus, place de la République à Ambazac. Entrée et parking gratuit. Informations : 05 55 56 61 45. Fête foraine annuelle d’Ambazac. Manèges pour tous les âges, auto-tamponneuses, barbe à papa, crêpes, chichis… Du vendredi 03 juin au lundi 06 juin inclus, place de la République à Ambazac. Entrée et parking gratuit. Informations : 05 55 56 61 45. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville