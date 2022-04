FÊTE FORAINE

FÊTE FORAINE, 1 mai 2022, . FÊTE FORAINE

2022-05-01 – 2022-05-02 Fête foraine sur la promenade. Lâcher de truites à la rouquette sur les berges du libron. Petit déjeuner à partir de 7h (5€). Début du concours de pêche à 8h. ouvert à tous. gratuit. Concours de pétanque à 14h30 au boulodrome, chemin de Rignac. Triplette montée 250€ de mise. Licence obligatoire. Fête foraine sur la Promenade dimanche et lundi. Le dimanche lâcher de truites à la Rouquette sur les berges du Libron. Petit-déjeuner à partir de 7h (5€). Début du concours de pêche à 8h. Ouvert à tous. Gratuit. Concours de pétanque à 14h30 au boulodrome, chemin de Rignac. Triplette montée 250€ de mise. Licence obligatoire. Fête foraine sur la promenade. Lâcher de truites à la rouquette sur les berges du libron. Petit déjeuner à partir de 7h (5€). Début du concours de pêche à 8h. ouvert à tous. gratuit. Concours de pétanque à 14h30 au boulodrome, chemin de Rignac. Triplette montée 250€ de mise. Licence obligatoire. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville