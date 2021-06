Courpière Courpière 63120, Courpière Fête foraine – 100ème Rosière de Courpière Courpière Courpière Catégories d’évènement: 63120

Courpière

Fête foraine – 100ème Rosière de Courpière 2021-06-11 – 2021-06-13

Courpière 63120 Courpière Courpière, bourg du Livradois-Forez, ancré dans ses traditions prendra ses airs de fête le temps d’un weekend en l’honneur de sa 100ème Rosière, couronnée le 12 juin à 15 h.

A cette occasion, défilés, fête foraine et aubades animeront ce weekend festif ! mairie@ville-courpiere.fr +33 4 73 53 01 21 Courpière, bourg du Livradois-Forez, ancré dans ses traditions prendra ses airs de fête le temps d’un weekend en l’honneur de sa 100ème Rosière, couronnée le 12 juin à 15 h.

