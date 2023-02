Fête Folklorique de la Saint-Samson Dol-de-Bretagne Bureau d'Information Touristique de Dol-de Bretagne Catégories d’Évènement: Dol-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Fête Folklorique de la Saint-Samson, 30 juillet 2023, Dol-de-Bretagne Bureau d'Information Touristique de Dol-de Bretagne . Fête Folklorique de la Saint-Samson Grand rue Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

2023-07-30 – 2023-07-30 Dol-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine Traditionnellement, Dol de Bretagne fête son Saint fondateur.

Le Pardon de la Saint-Samson est une fête folklorique lors de laquelle des groupes de musique et danse traditionnelle se produisent toute la journée dans la Grand Rue centrale. Défilé des groupes, danse et concerts, triomphe des sonneurs. +33 2 99 48 00 17 http://www.dol.bzh/ Dol-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2023-02-25 par Bureau d’Information Touristique de Dol-de Bretagne

Détails Catégories d’Évènement: Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dol-de-Bretagne Adresse Grand rue Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bureau d'Information Touristique de Dol-de Bretagne Ville Dol-de-Bretagne Bureau d'Information Touristique de Dol-de Bretagne lieuville Dol-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Bureau d'Information Touristique de Dol-de Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dol-de-bretagne bureau d'information touristique de dol-de bretagne /

Fête Folklorique de la Saint-Samson 2023-07-30 was last modified: by Fête Folklorique de la Saint-Samson Dol-de-Bretagne 30 juillet 2023 Bureau d'Information Touristique de Dol-de Bretagne Dol-de-Bretagne Grand rue Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine

Dol-de-Bretagne Bureau d'Information Touristique de Dol-de Bretagne Ille-et-Vilaine