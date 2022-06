Fête & Feu d’artifice sur Campneuseville Campneuseville, 13 juillet 2022, Campneuseville.

Fête & Feu d’artifice sur Campneuseville

La commission des fêtes propose 2 jours de fêtes pour toutes les générations du village.

Un véritable parc de jeux gonflables pour petits et grands sur la place, 2 jours d’animations musicales et un final avec une retraite aux flambeaux jusqu’au grand feu d’artifice en musique sur le stade.

Les commerçants et les associations sont invités à participer à ces festivités.

– Mardi 13 juillet 2021 :

14H00 : Ouverture des jeux gonflables à disposition gratuitement toute la journée.

21H00 : Repas – Concert – Restauration sur place (saucisses – frites / Américain frites…) – Buvette

Les jeux gonflables resteront ouverts en nocturne jusqu’à 22h30

– Mercredi 14 juillet 2021 :

12H00 : Cérémonie officielle : Discours, dépôt de gerbe aux monuments aux morts.

– Apéritif offert par la municipalité, en musique.

– Diverses animations : concert toute l’après-midi – restauration sur place et buvette

22H15 : Rendez-vous sur la place pour le début de la Retraite aux flambeaux vers le Stade.

23H00 : Grand feu d’artifice en musique sur le stade

Plus d’informations : www.facebook.com/campneuseville

j.deconynck@gmail.com +33 6 47 16 75 39 http://www.facebook.com/campneuseville

